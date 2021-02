Veja o Vídeo Abaixo: Uma criança de apenas 11 anos de idade foi resgatada de dentro de um barril pela polícia de São Paulo, após uma denúncia dos moradores, onde ao chegar no local, os militares foram surpreendidos com uma cena deplorável, tratava-se do garotinho acorrentado dentro de um barril sem água e sem comida, apresentando subnutrição e desidratação.

Veja o Vídeo: