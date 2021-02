Sem pisar no Acre desde o final das eleições de 2020, o senador Márcio Bittar (MDB) fica dando pitacos de longe e desta vez criticou os decretos de isolamento mais rígidos adorado pelo governador Gladson Cameli (PP) e foi rebatido pelo jornalista Altino Machado, que respondeu de maneira bem crítica ao parlamentar acreano.

Nessa segunda-feira (1) o senador usou seu perfil de rede social, para criticar possíveis fechamentos de atividades não essenciais no estado. Negacionista estilo Bolsonaro, o parlamentar tenta reproduzir tudo que pensa Bolsonaro em relação ao enfrentamento do Coronavírus.

“O fechamento do comércio gera falências, desemprego e miséria. Com os cuidados necessários, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, evitamos que a economia seja destruída com base em experimentos fracassados”, escreveu Márcio Bittar.

Altino Machado não deixou barato e respondeu as declarações de Bittar;

“TOMOU DORIL – Negacionista de carteirinha, o senador Márcio Bittar (PMDB-AC) tomou doril durante a pandemia no Acre. Nos últimos dias, por exemplo, relatou que viajou de carro pelo Brasil, incluindo o paradisíaco litoral nordestino. Agora, com a pele bronzeada, surge para criticar o fechamento de estabelecimentos de atividades consideradas não essenciais no Estado que o elegeu e que pouco percorre”, finalizou Altino.

O comitê COVID-19 classificou todo estado como zona vermelha, portanto só funcionarão a partir desta terça-feira dia 2, atividades consideradas essenciais.

A mudança de faixa ocorreu segundo o secretário de Saúde, Alysson Bestene e a coordenadora do Comitê Acre sem Covid-19, Karoline Sabino, após o mês de janeiro registrar mais de 6 mil novos casos de Covid-19 no Acre e contabiliza 72 mortes em decorrência da doença.

Decreto Nº 5496, de 20 de Março de 2020. Esse foi o primeiro decreto do início do covid-19 e o decreto 7.225 que trata da volta das aulas, na qual elas não podem ocorrer de forma presencial durante a faixa vermelha”, afirmou.

Com o Acre na faixa vermelha, espaços públicos como parques, quadras poliesportivas, campos de futebol comunitário, espaços destinados para atividades físicas e similares que ocasionem aglomeração de pessoas poderão ser proibidos de funcionar.

