Idosos acima de 80 anos são vacinados em casa contra a Covid-19 em Senador Guiomard — Foto: Tálita Sabrina/Rede Amazônica Acre

A Secretaria de Saúde de Senador Guiomard, no interior do Acre, encerra nesta segunda-feira (1º) a primeira etapa de vacinação contra Covid-19 em idosos acima de 80 anos. A vacinação começou no dia 27. Com informações do G1 Acre.

A cidade tem pelo menos 380 idosos acima de 80 anos e na primeira etapa, 20 são vacinados, segundo informou a gerente de vacina do município, Regiane Silva.

“Essa que estamos concluindo é a CoronaVac e estamos indo com os agentes, que vêm quem são as pessoas acima de 80, e levamos a equipe em casa”, contou.

Regiane disse ainda que a orientação é para que as pessoas aguardem sua faixa etária e grupo prioritário. Além disso, ela afirma que dentro do prazo de pelo menos 28 dias, este grupo deve tomar a segunda dose da vacina.

“A orientação para quem não está dentro da faixa etária é aguardar mais um pouco porque vai chegar o momento de todos, e eles têm que aguardar as etapas de cada um”, explicou.

A idosa Garrilda Amorin, de 97 anos, recebeu a primeira dose da vacina, e a filha dela, a dona de casa Luiza Amorin comemorou. Ela disse que a mãe, às vezes, questionava se poderia tomar a vacina, por causa de problemas de saúde, mas com a orientação da família, ela tomou a vacina.

“É muito gratificante saber que ela essa idade toda, e nesse tempo de turbulência por conta dessa doença, é a mesma coisa de eu ter me vacinado. Eu me sinto imune também por conta do prestígio e valor que tem a minha mãe, estou feliz por ela ter aceitado”, contou.

Senador Guiomard registrou até o domingo (31), 712 casos de Covid-19, segundo o boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

