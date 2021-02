Rio Branco começou a vacina, nessa sexta-feira (29), os idosos acima de 60 anos acamados. Para receber as doses, os familiares ou responsáveis devem fazer um pré-cadastro ligando para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco (Semsa) (3224-4269) ou Telesaúde – (3216-2400) . A expectativa é imunizar 600 idosos nessa condição. As informações e do G1 Acre

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, deu a informação durante uma coletiva onde apresentou o balanço da vacinação no estado. Ele alertou que o pré-cadastramento por telefone é a única maneira de solicitar a vacina.

“Infelizmente , a malandragem acaba se beneficiando até da doença das pessoas, então você que está em casa, não vai ter ninguém da secretaria procurando para cadastrar idoso. Então, a secretaria vai, mas, conforme pré -agendamento.”.

Balanço

Até esta segunda, um grupo de 3,6 mil pessoas, entre servidores da saúde municipal e estadual, e também idosos em abrigos foram vacinados durante a primeira fase da vacinação contra a Covid-19, em Rio Branco.

O plano de vacinação apresentado pelo governo do Acre aponta que 230.722 pessoas fazem parte do grupo prioritário para recebimento das doses, entre eles estão os idosos, que na primeira etapa da vacinação alcançou aqueles que estão em abrigos e iniciou para os acamados.

A vacinação em Rio Branco começou no dia 21 de janeiro em 12 Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap) e também por meio de ‘drive thru’, além das unidades de saúde onde os servidores trabalham na linha de frente.

O secretário avaliou a vacinação como positiva. “Nós fazemos ela como um balanço muito positivo, uma luz no fim do túnel que se acendeu e que traz esperança tanto para trabalhadores como para a sociedade como um todo. Nessa primeira etapa nós seguimos fielmente o protocolo do Ministério da Saúde que preconizava que estas vacinas seriam para idosos acima de 60 anos sob a guarda do estado”, avaliou.

Segunda etapa

Com a conclusão da primeira etapa, que vacinou 36% do dos mais de 10 mil servidores da capital, a prefeitura já começou, na sexta-feira (29), a segunda etapa de vacinação na capital acreana.

O secretário informou que nesta etapa são 4,2 mil doses. Sendo 1,2 mil doses de CoronaVac e outras 3 mil de AstraZeneca. Desse total, 600 vão ser destinadas a idosos a partir de 60 anos acamados, segundo explicou.

“E começamos agora pelas Uraps que também tinha como foco o exame do swab. Então, encerramos ali a primeira fase, com 3,6 mil doses de vacina. São 11 Uraps do município e mais a policlínica do Barral y Barral e Tucumã, da PM, dos Bombeiros e do Exército e mais doses para Unimed, Pronto Clínica, Santa Juliana e Santa Casa”, acrescentou.

Fura fila

Ainda sobre a primeira etapa da vacinação, Lima disse que não foi registrado em Rio Branco nenhum indício que tenha ocorrido casos de fura fila.

“Graças a Deus, até agora, nós não temos indícios de fura fila em Rio Branco, isso está sendo acompanhado bem de perto pela diretora de Assistência Social que tem acompanhado isso junto com a Vigilância. Porque nós somos o órgão que vacina, temos os vacinadores e não estamos entregando vacina nestes locais. A gente recebe uma lista de prioridade, porque não tem vacina para todo mundo, e os diretores destas unidades de saúde apresentam uma lista e eles são responsáveis social, civil e criminal pela lista que apresentam. Então nesse momento a gente não tem ainda essa situação de alguém que furou fila“, garantiu.

