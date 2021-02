O cacique Fernando Rosas Katukina, tinha 56 anos e era um dos líderes do Povo Noke Koi da Terra Indígena Katukina do rio Campinas, em Cruzeiro do Sul-AC. O mesmo morreu na madrugada desta segunda-feira (1), devido as complicações de uma diabete forte.

Fernando foi o primeiro indígena a ser vacinado contra a Covid-19, sendo que familiares e autoridades já descartaram qualquer ligação da morte dele com a vacina recebida.

“Nossos sentimentos ao povo indígena Katukina por tão tão importante perda. Fernando um homem visionário quanto ao desenvolvimento dos povos indígenas”, disse o presidente Franciney Souza.

