Governador fazendo a leitura governamental, ao lado dos deputados Nicolau júnior e Luiz Gonzaga e o Procurador João Paulo. Foto: Retirada da transmissão da sessão remota

Ao lado do presidente da ALEAC deputado estadual Nicolau Júnior (PP), do primeiro secretário Luiz Gonzaga (PSDB) e do procurador Geral do Estado Dr.º João Paulo, Gladson falou cerca de 40 minutos para deputados, autoridades do legislativo e judiciário do Acre em sessão remota.

Gladson pontuou os avanços de sua gestão e disse que vivemos tempos desafiadores, pois seu governo se deparou com algo nunca imaginável, lidar com uma PANDEMIA.

“Nosso País e o mundo vive momentos de desafios com essa Pandemia, aqui somos um estado de quase um milhão de habitantes e nossas dificuldades são gigantes, mas nos orgulhamos da maneira com que enfrentamos a crise no sistema de saúde pública e na economia. Tomamos medidas urgentes para não faltar leitos de UTI’s e dar assistência que nossa população precisa’, disse o governador.

Na economia, o governador destaca o crescimento do Agronegócio no estado, a geração de oportunidades e serviços e as expectativas para chegada de grandes investidores no Acre.

“Temos o dever de apoiar iniciativas empresariais, pois será fundamental na retomada de nossa economia. Me reuni com investidores que querem se instalar aqui no Acre e vamos dar um salto na geração de empregos”, afirmou.

Gladson Cameli falou ainda sobre o compromisso com servidores públicos do estado, que mesmo diante de um cenário assustador, foi possível garantir as progressões, pagamento de auxílios para os que estavam na linha de frente da covid-19 e assim dar mais dignidade aos mesmos.

“Temos tratado nossos servidores com prioridades, pois são eles que fazem o estado funcionar. Pagamos as gratificações de milhares destes e avançamos no PCCR de diversas categorias. Quero permanecer honrando esses guerreiros, pois temos que nos unir para vencer o grande desafio que aí está”, declarou.

Por fim, o governador agradeceu o apoio recebido da Assembleia Legislativa, que segundo ele esteve sempre disposta a contribuir com as medidas cruciais ne enfrentamento da pandemia.

Quero finalizar minha fala agradecendo nossos deputados estaduais, que sempre nos estenderam a mão nos momentos de dificuldades e por isso quero fazer aqui esse reconhecimento em público. Conclamo a união de todos os poderes do estado, para que juntos possamos vencer o maior adversário desse momento; o Coronavírus’, finalizou o governador.

A sessão remota que abre os trabalhos do parlamento em 2021, está sendo transmitida pelo canal da ALEAC.

