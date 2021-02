Na volta dos trabalhos legislativos, na manhã desta segunda-feira (1°), o deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), membro da Comissão de Saúde, usou a tribuna da ALEAC para pedir ao governo Estado que cumpra a promessa de discutir o Plano de Cargos , Carreiras e Remuneração ( PCCR) dos servidores da saúde.

O deputado lembrou que a classe da saúde foi a grande protagonista do ano de 2020, além disso, enfatizou que com a vitória de Gladson Cameli criou-se uma grande expectativa de uma discussão do PCCR dos servidores de saúde, como havia sido prometido em campanha pelo atual gestor.

“Havia uma grande expectativa em melhoria da saúde em 2021, que tivéssemos um horizonte melhor, com a chegada da vacina, e de fato vem ter. Mas veio a dengue e está complicado um pouco mais. Contudo, no meio disso tudo, os servidores de saúde tem sido o grande protagonista de toda essa guerra que enfrentamos”, pondera.

Mediante a isso, peço ao governador Gladson Cameli que aprofunde de fato a discussão sobre o PCCR dessa classe. ” Foi prometido e firmado esse compromisso lá atrás, durante a campanha, com os servidores em saúde do Estado do Acre. Eles estão todos os dias nas nossas unidades trabalhando, de manhã , de tarde e de noite. E muitos ganham menos que um salário mínimo e há toda essa expectativa criada com a eleição do Gladson Cameli, acerca da criação do plano de cargo, carreiras e salário, para nossos servidores. Que ao longo dessa pandemia tem demonstrado seu compromisso, muitos deles já perderam a vida, mas outros estão lutando e precisam desse reconhecimento, para fazer jus aos que doam suas vidas para salvar a dos outros”.

