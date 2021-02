De acordo com a polícia, o dono de uma fazenda ligou denunciando a invasão. Ao chegar no local, a polícia encontrou um dos indivíduos no trator e logo em seguida mais três suspeitos medindo árvores e usando a motosserra para cortar pelo menos quatro árvores já derrubadas.

Foram achadas no local quatro árvores dos tipos tauari branca e vermelha. A madeira derrubada de forma ilegal chegava a 47.9 m³.

O comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), major Kleison Oliveira de Albuquerque, alerta que esses tipos de crimes têm se tornando comum. Segundo ele, os invasores entram em áreas de reserva legal e cometem o crime ambiental seguido de furto.

Desta vez, o uso do trator chamou a atenção. Além disso, celulares, equipamentos e motosserra foram achados no local. O major diz que nas últimas duas semana pelo menos cinco ocorrências de invasão de terras para furtar madeira foram registradas.

“Estamos com muitos casos desses, alertando as pessoas. Não é o dono da área, mas pessoas que entram lá para cometer o crime ambiental e furtar a madeira. É pra alertar os proprietários de terra, que têm a área invadida. Esses infratores são pessoas que já desmataram tudo em suas terras ou só que querem furtar a madeira. Importante destacar é que não são os donos das terras, mas invasores mesmo”, destaca.

O comandante diz ainda que os donos de fazendas devem ficar atentos e a qualquer indícios de invasão ligar e denunciar nos telefones (68) 3227-5095 ou pelo 190.

Invasores usaram trator para arrastar madeira derrubada de forma irregular — Foto: Asscom/BPA

