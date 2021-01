Primeira-dama Ana Paula Cameli na I Reunião Aliança pelo Voluntariado – Foto: Anderson Riedel

Com o objetivo de estimular a cultura do voluntariado no Brasil e ampliar o alcance de ações em prol dos mais vulneráveis, a primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, participou, a convite da primeira-dama do Brasil e presidente do conselho do programa Pátria Voluntária, Michelle Bolsonaro, nesta quarta-feira, 27, da 1ª Reunião do Aliança pelo Voluntariado, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Foram convidados a compor a Aliança cônjuges de pessoas públicas, como ministros e ministras, governadores e governadora, e embaixadores e embaixadoras, além de representantes de organismos internacionais que atuam no Brasil.

Ana Paula Cameli salientou que a união entre os estados e instituições internacionais e entidades que realizam o voluntariado será importante para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Agradeço o convite da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, para esta importante reunião e acredito que juntas chegaremos no objetivo desta aliança, alcançando bons resultados, o Acre apoia esse projeto, conte conosco”, ressaltou Ana Paula.

A I Reunião Aliança pelo Voluntariado foi realizada em Brasília nesta quarta, 27 – Foto: Anderson Riedel

Na programação foram apresentadas, aos presentes, as ações do Programa Pátria Voluntária, o plano de trabalho do Aliança pelo Voluntariado e os resultados da campanha de Natal e ações de assistência social neste período de pandemia.

Michelle Bolsonaro ressaltou a necessidade de unir esforços na implementação de ações com impactos positivos e permanentes na vida das pessoas, multiplicando de forma exponencial a cultura do voluntariado no país. “Esta primeira reunião tem a intenção de apoiar e apresentar institucionalmente as campanhas temáticas do Pátria Voluntária, estimular a cultura do voluntariado, ampliar ações cívicas, culturais, educacionais e científicas e apoiar a defesa dos direitos humanos e dos animais”, destacou.

O programa Pátria Voluntária representa a continuidade das ações do Viva Voluntário, projeto que teve início na Casa Civil em 2017 e contou com secretaria executiva do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde então. O projeto possui eixos que incluem a sensibilização em diferentes cidades do Brasil e uma plataforma virtual para incentivar a participação dos cidadãos em ações voluntárias.

Registros das ações sociais da Primeira-dama Ana Paula Cameli no período de pandemia no Acre – Foto: Anderson Riedel

