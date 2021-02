Luiz Carlos de Freitas Lima foi morto a tiros no bairro Boa União, em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Um homem identificado como Luiz Carlos de Freitas Lima, de 41 anos, foi executado a tiros , no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Com informações do G1 Acre.

Conforme a polícia, a vítima estava na rua quando foi surpreendido por um homem que chegou atirando. A informação é de que Lima foi atingido por cerca de nove tiros. Após a ação, o autor fugiu do local. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando os primeiros socorros, mas a vítima morreu antes mesmo de ser levada ao hospital.

O local foi isolado pela PM para os trabalhos da perícia técnica e o corpo de Lima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

