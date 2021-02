Adolescente foi achada morta com um tiro no rosto enterrada em área de invasão em Rio Branco — Foto: Arquivo/Bope

O corpo de uma adolescente de aproximadamente 14 anos foi achado na tarde deste domingo (31) em uma área de invasão depois do Ramal do Pica Pau, em Rio Branco. O corpo foi achado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) que fez buscas no local e informou que há indícios de mais covas no local. com informações de G1 Acre.

A jovem, identificada como Raquel Melo de Lima, seria de uma facção criminosa, havia pedido para sair e foi arrastada de dentro de uma igreja para ser morta com um tiro no rosto.

A polícia diz que a irmã da vítima também foi morta há cerca de um mês. Sargento Frota, do Bope, disse que a família com medo de represálias não registrou o desaparecimento e morte da primeira adolescente e agora a facção teria matado a irmã.

“Há 30 dias mataram a irmã da vítima que foi achada hoje [domingo,31]. A família com medo não registrou o desaparecimento e nem a morte da primeira. Quando foi antes de ontem, [sexta, 29], a facção tirou ela da igreja e matou a irmã no mesmo modus operandi”, disse.

O sargento completa ainda que há indícios de mais quatro covas rasas na área de mata. “Deve ter outros corpos, segundo informações, tem pelo menos quatro corpos lá que são de pessoas desaparecidas.”

Na ação, dois foram presos suspeitos de matar a adolescente. No local, o grupo de buscas dos bombeiros, o Bope e uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção de Pessoas (DHPP) estão em busca de mais corpos.

