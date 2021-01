Vagas são para o 6° ano do ensino fundamental no período vespertino. Colégio Militar abre vagas 24 vagas para alunos de Rio Branco – Foto: Guilherme Barbosa O Colégio Tiradentes, em Rio Branco, administrado pela Polícia Militar do Acre, abriu mais de 24 vagas para estudantes do 6° ano do ensino fundamental no período vespertino para o ano de 2021. As informações, do G1 Acre

O edital de inscrição foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) dessa sexta-feira (29). Todas as informações do processo podem ser acessadas na página da PM-AC, no DOE. Os interessados devem se inscrever presencialmente no colégio, no bairro Calafate, entre segunda (1º) e sexta-feira (5), das 7h às 11h e das 14h às 17h. São 12 vagas disponíveis para dependentes de militares, sejam eles filhos, enteados ou que estão sob a guarda do servidor e outras 12 para a comunidade civil. Conforme o edital, caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, ocorrerá uma segunda fase do processo seletivo, por meio de um sorteio de vagas, que está marcado para o dia 11 de fevereiro. A terceira fase é uma avaliação escrita. Conforme o edital, a matrícula escolar vai seguir o calendário letivo da Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE). Para se candidatar, o aluno precisa estar cursando ou ter cursado o ano anterior ao qual concorre à vaga. Além disso, é necessário preencher um formulário destacando se o candidato é dependente ou não de militar.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.