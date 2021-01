Será na segunda feira, 1° de fevereiro, o lançamento do edital para seleção de bolsistas para o Curso de Extensão Tecnológica em Cadeias Produtivas Sustentáveis. O lançamento se dará em evento online às 10h da manhã, que pode ser acessado por meio do link https://meet.google.com/zam-ppxi-yac ou por meio de QR Code indicado no convite do evento.

O curso é uma parceria entre governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e Fundação de Amparo à Pesquisa no Acre (Fapac), e Universidade Federal do Acre (Ufac). As secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), de Meio Ambiente (Sema) e de Produção e Agronegócio (Sepa) são parceiras na execução. O projeto tem como objetivo fortalecer as comunidades que são atendidas pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA) – Fase II – BID no Acre.

A seleção terá duas etapas: análise curricular e avaliação de projeto de pesquisa. Serão selecionados 30 candidatos, distribuídos conforme as demandas das comunidades, e irão receber bolsa de R$3 mil (auxílio financeiro de $2.500,00 + $500 de auxílio-transporte). O curso terá uma carga de 348 horas, com início em 3 de maio e término em 31 de agosto de 2021.

“A Ufac é nossa parceira, certificadora e formadora do processo. A extensão é um dos pilares das universidades, junto com pesquisa e ensino, e o projeto vai trabalhar esses três pilares. Então a ideia é contribuir com o fortalecimento entre teoria e prática, ensino e pesquisa”, explica Débora Verçosa, engenheira agrônoma e coordenadora do Programa de Desenvolvimento Produtivo Sustentável da Funtac.

As atividades do curso de extensão serão financiadas com recursos PDSA – Fase II – BID e visam proporcionar aos participantes uma troca de experiências, com associação entre conhecimento científico e popular, contribuindo para a formação profissional conciliada com benefícios sociais.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.