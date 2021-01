Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, que é referência no atendimento da Covid-19 está sem leitos.

Com mais de 5,5 mil casos de Covid-19 confirmados desde o início da pandemia, a Regional do Acre Alto não tem mais leitos disponíveis no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, interior do estado acreano, que é referência no atendimento dos pacientes com o novo coronavírus. As Informações e do G1 Acre

A direção da unidade informou, neste sábado (30), que todos os 14 leitos Covid semi-intensivos estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação no hospital é de 100%. Os pacientes são das cidade de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, que compõem a regional.

No último dia 22, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 reclassificou a Região do Alto Acre para faixa de emergência, representada pela cor vermelha. Cinco dias depois, na quarta (27), os gestores das quatro cidades decidiram suspender as atividades não essenciais. A medida foi tomada após reuniões dos prefeitos, secretários de saúde, Polícia Militar e representantes do Ministério Público do Acre (MP-AC).

A Regional do Alto Acre teve nota 16, segundo avaliação do comitê. Na última avaliação, tinha recebido a nota 9. O índice de novas internações por Síndrome de Respiração Aguda Grave (SRAG) teve aumento de 38%. O índice de ocupação dos leitos clínicos Covid-19 aumentou em 450% e a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) reduziu em 3%. Já o índice de novos óbitos aumentou em 50%. Os dados são comparados entre as semanas epidemiológicas analisadas.

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) dessa sexta-feira (29), as cidades do Alto Acre tem a seguinte quantidade de casos de Covid-19:

Assis Brasil – 974 casos e 9 mortes;

Brasileia – 1.600 casos e 24 mortes;

Epitaciolândia – 774 caos e 20 mortes;

Xapuri – 2.232 caos e 14 óbitos.

Ação de combate

Entre as medidas anunciadas pelos prefeitos das cidades para evitar a proliferação do novo coronavírus estão:

Suspensão das atividades não essenciais nas quatro cidades do Alto Acre;

Carros de som divulgando e alertando para importância do cumprimento das medidas;

Fiscalização pela Polícia Militar e Vigilância Sanitária.

“A partir de hoje à noite já está suspenso. A partir de amanhã [quinta, 28] a fiscalização fica mais robusta por parte da Polícia Militar. O que não for essencial tem que fechar, vai ficar aberto apenas farmácias e o que for necessário”, destacou o secretário de Saúde de Brasileia, João Melo.

O secretário acrescentou ainda que equipes do MP-AC também devem auxiliar na fiscalização. Inclusive, a adequação das cidades a classificação do Pacto Acre Sem Covid foi uma orientação do MP. “É uma orientação também do Ministério Público”, concluiu.

Toque de recolher

O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou, no início desta semana, o toque de recolher das 22h às 6h que já havia sido anunciado na última sexta (22). O decreto tem efeito até 25 de fevereiro.

O anúncio da medida mais restritiva foi feito durante a coletiva de reclassificação das regionais, quando Alto Acre e Baixo Acre e Purus passaram para as faixas vermelha e laranja, respectivamente, e a regional do Juruá/Tarauacá permaneceu na fase amarela, que é de atenção. Cameli também antecipou que não haverá carnaval.

Porém, a circulação de pessoas está liberada em locais de serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis e outros. A determinação também destaca que os estabelecimentos que trabalham com delivery ou drive thru podem funcionar, mas fechados, sem que o cliente entre no local.

A restrição é válida para todas as regionais, independente de que faixa estejam. A fiscalização vai ser feita pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e, caso o estabelecimento seja flagrado descumprindo as medidas pode sofrer multas de R$ 500 a R$ 2 mil, atualizada anualmente pela Taxa Selic, à suspensão ou cassação da Licença de Segurança.

