Universidade Metodista – Acompanhando a rápida transformação das profissões, a Universidade Metodista de São Paulo e a Educação Metodista a Distância lançaram vários cursos top de carreira para o vestibular 2021. Biotecnologia, Comunicação Digital, Big Data, Processos Químicos, Relações Internacionais e Arquitetura e Urbanismo são as novidades das turmas presenciais, enquanto na EAD despontam Jogos Digitais, Produção Publicitária, Engenharia da Computação e Gestão Comercial.

As inscrições continuam abertas para os cerca de 70 cursos em oferecimento. O vestibular também inova, pois está totalmente automatizado. Com login e senha cadastrados, é possível fazer a redação on-line, verificar o resultado no próprio sistema, subir os documentos obrigatórios em caso de aprovação e ter acesso ao boleto de matrícula. A matrícula é fixa para qualquer graduação: R$ 149.

Outra forma de ingresso é a nota do ENEM. Todas as informações podem ser conferidas em processoseletivometodista.com.br

Tranferências

A Metodista também oferece benefícios para quem já possui diploma superior e busca aperfeiçoar-se com nova formação e para os que desejam transferir-se para suas unidades.

As transferências para cursos presenciais oferecem 55% de desconto a partir da segunda mensalidade até o final da graduação. Para turmas EAD, o desconto é de 20% a partir da segunda mensalidade igualmente até a conclusão do curso. Na Educação a Distância são cerca de 70 polos em todo o Brasil.

Outra vantagem contempla quem quer fazer uma segunda graduação superior, com oferta de 10% de bônus nas mensalidades. Para ex-alunos da Educação Metodista, o desconto chega a 20%. A matrícula para todas as opções também é fixa em R$ 149 e beneficia igualmente interessados em segunda licenciatura a distância (EAD) nas áreas de Matemática, Pedagogia e Letras (Língua Portuguesa ou Língua Estrangeira).

