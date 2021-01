Calendário da Seme planejava retomar aulas presenciais para alunos do 5º ano a partir do dia 8 de fevereiro — Foto: Fagner Delgado

A Secretaria de Educação de Rio Branco (Seme) voltou atrás e decidiu não retornar com as aulas presenciais previstas para o dia 8 de fevereiro. A decisão foi tomada após professores, coordenadores e outros gestores de escolas se posicionaram, no último dia 21, contra a volta dos alunos para as aulas de salas. As informações, Do G1 Acre

O posicionamento foi exposto durante uma reunião com representantes da Seme, para apresentação do planejamento de retomada das aulas presenciais para mais de 1,8 mil alunos do 5º ano do município para concluir o calendário letivo de 2020.

Esse planejamento incluía ainda que alunos do ensino infantil, que abrange creches e pré-escolas, sigam com as aulas remotas. O calendário escolar de 2020 deve ser concluído em abril. O ano letivo de 2021 começa logo em seguida, no mês de maio.

Em nota, a Seme informou que se reuniu com representantes das instituições e os pais e optou por não retornar com as aulas presenciais. Com isso, a conclusão do calendário letivo de 2020 e o início das aulas de 2021 vão ser à distância.

As aulas presenciais nas redes pública e privada foram suspensas em março de 2020, semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos passaram a ter acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaulas, pelo rádio com audioaulas, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas.

No início do ano, a Educação do Acre anunciou que os mais de 160 mil alunos da rede pública estadual devem voltar às salas de aulas em março para conclusão do ano letivo de 2020. Porém, a pasta decidiu adotar o ensino híbrido, com parte das aulas presenciais e remotas.

Enquete

A gestora da Escola Municipal José Potyguara, Denise Souza, disse, no dia da reunião com os gestores, que foi feita uma enquete para saber a opinião dos pais sobre o retorno dos filhos para as salas de aulas. Segundo ela, apenas 10% das famílias aprovam essa retomada.

“A maioria dos pais não se sente seguro e eles estão dispostos a fazer com que o aluno perca o ano letivo do que retornar às salas de aulas. Até o momento, embora tenha começado bem mais tarde do que o Estado, estávamos apostando nas aulas on-line. Não alcançou 100%, mas, para o momento e a situação em que estamos vivendo, é o que temos de mais próximo e viável com os alunos. As escolas têm tido o cuidado de imprimir as atividades, elaborar, e as famílias vão até a escola buscar e levar para casa para o aluno estudar”, frisou.

Diante da incerteza e embate com os gestores das escolas, a Seme disse que vai reavaliar a data e está aberta para o diálogo com os professores. À Rede Amazônica Acre, a diretora de Ensino da Educação, Maria Zélia da Silva Mendonça, destacou que o calendário letivo do município está defasado devido à demora da antiga gestão iniciar as aulas on-line.

“Iniciamos só em outubro, então, tivemos um prejuízo nesse sentido em relação à rede estadual, que iniciou em julho. Pensamos em uma proposta de avançar com as crianças do 5º ano, visto que vão para o sexto ano e mudam de rede.

Elaboramos propostas que estão sendo discutidas aqui com a maior seriedade possível e vamos ouvir as opiniões e falas de nossos gestores e, como o nome diz, são propostas, que podem ser alteradas e refeitas. Vamos continuar, com toda certeza, com as atividades remotas. Temos o portal da educação com muitas atividades pedagógicas e outras que serão lançadas para todas as crianças”, justificou.

Em nota, a Seme alegou que, até a reunião de quinta, ‘não havia recebido nenhum documento informando da contrariedade da comunidade escolar quanto a previsão do retorno das atividades presenciais’.

Ainda segundo a pasta, a secretária de Educação municipal, Nabiha Bestene, pediu que o servidores encaminhem um parecer para que seja feito um novo plano do retorno das atividades presenciais. Uma das principais reivindicações dos gestores das escolas é de que as aulas presenciais retornem quando os servidores sejam vacinados contra a Covid-19.

A capital acreana, Rio Branco, contabiliza o maior número de casos de Covid-19 do estado acreano. Até essa sexta (29), conforme o boletim da Secretaria de Saúde do Acre, a cidade tem 21.640 infectados pela doença, sendo que 541 destes morreram vítimas da Covid-19. Em todo o Acre, o número de contaminados pelo novo coronavírus é de 47.936.

Retomada

A rede de ensino municipal tem aproximadamente 25 mil alunos, com idades entre 0 a 10 anos. O calendário estudantil da rede estabelece 800 horas de ensino, mas, destas, apenas 320 horas foram cumpridas até o momento e de forma remota.

Na quarta, Nabiha apresentou o planejamento de retomada das aulas e conclusão do ano letivo de 2020.

