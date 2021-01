Adolescente deu entrada em estado grave no PS de Rio Branco após ser afogar no Igarapé São Francisco – Foto: Odair Leal

Um adolescente de 15 anos foi levado entubado e em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco após se afogar no Igarapé São Francisco, na tarde desta sexta-feira (29). Populares que estavam no local acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e realizaram os primeiros socorros enquanto a ajuda médica chegava. Por Aline Nascimento, G1 Acre

As informações repassadas para a equipe médica são de que o adolescente passou mais de quatro minutos submerso na água. O coordenador do Samu, o médico Pedro Pascoal, informou que o caso ocorreu no bairro Raimundo Melo. Os populares retiraram o menino da água, ligaram para o Samu e foram orientados por um médico regulador a fazer os primeiros socorros.

“Tinham populares reanimando ele e voltou no terceiro ciclo. Teve parada cardiorrespiratória e depois de seis minutos reanimou. Foi entubado e o estado dele é grave”, relatou.

Pascoal destacou a importância da participação dos populares e os primeiros socorros no caso. “Ele só sobreviveu por conta da reanimação feita pelas pessoas. O que a gente orienta é que sempre prestem atenção as orientações do médico regulador. É importante manter a calma, prestar os primeiros socorros com a ajuda do médico e só parar quando a equipe chegar”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros do Acre disse que não deu tempo de a equipe chegar ao local. Contudo, foi repassado que o menor estava brincando na ponte do Igarapé São Francisco, caiu e foi retirado pelas pessoas.

