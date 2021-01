Especialistas do Brasil, Bolívia e Peru estarão online para discutir temas relevantes da gestão de áreas protegidas – Foto Marcos Vicentti

Assessoria – Dois importantes eventos acontecem de forma simultânea na próxima semana, entre os dias 2 e 5 de fevereiro: a 5ª edição do Encontro de Gestores de Áreas Naturais Protegidas do Acre e o 1º Encontro Internacional de Gestores de Áreas Protegidas. Especialistas do Brasil, Bolívia e Peru estarão online para discutir temas relevantes da gestão de áreas protegidas, suas perspectivas e desafios na integração regional, com a possibilidade de troca de experiências entre gestores no âmbito internacional.

A realização é uma iniciativa conjunta do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), com o Projeto “Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazónico (IAPA), e conta com o apoio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Amazon Sustainable Landscapes – ASL).

A inscrição pode ser feita através da página: www.even3.com.br fornecidos certificados.

A transmissão do evento, com tradução para inglês e espanhol, será no canal YouTube da Sema: youtube.com-semaac.

