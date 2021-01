Assessoria – Com recursos da Caixa Econômica Federal, o governo do Acre executa importantes intervenções para ampliar e melhorar o sistema de saneamento básico de Rio Branco.

Nesta quinta-feira, 28, a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Dessotti, e o secretário adjunto da pasta estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), Jamerson Lima, reuniram-se com representantes da instituição financeira, para dar continuidade às tratativas para o andamento dos projetos financiados pela Caixa, no âmbito do Depasa.

Os principais temas da pauta foram os convênios para ampliação e melhoria dos serviços de água e esgotamento sanitário na Cidade do Povo. Os projetos contemplam a ampliação do sistema de água e construção de reservatórios, bem como ampliação de rede de esgotamento sanitário.

“Fizemos uma proposta de ampliação dessa rede de esgotamento sanitário, com a recuperação da rede já existente e implantação da segunda etapa da Cidade do Povo”, explicou o secretário adjunto da Seinfra, Jamerson Lima.

Waleska Dessottti destacou a importância das intervenções para a saúde e qualidade de vida da população: “Água é vida. A Cidade do Povo é um dos bairros mais populosos e essas são intervenções importantes para que possamos melhorar o atendimento aos moradores do local”.

Ainda com recursos da Caixa Econômica Federal, o governo do Acre executa obras de saneamento integrado em vários bairros da capital. Os projetos contemplam implantação de rede de abastecimento de água e coleta de esgoto, drenagem, pavimentação e calçadas com acessibilidade nos bairros Conquista, Ouricuri, Salim Farhat, Santa Helena e Santa Luzia.

Obras na Seinfra

Durante a reunião com a Caixa, os representantes do Depasa e Seinfra detalharam os procedimentos a serem adotados em atendimento ao disposto na lei 3637/2020, que trata da transferência das obras em saneamento para o âmbito da Seinfra.

Com a medida, o Depasa poderá centralizar esforços na sua atividade-fim, que é garantir serviços de água e esgoto, ficando as obras de implantação e melhorias do sistema de saneamento sob responsabilidade da Seinfra, que também possui estrutura e capacitação para o desenvolvimento desses projetos.

“A meta é trabalhar com transparência e eficácia, visando sempre melhores resultado e atender bem a população. Esse é o objetivo do governador Gladson Cameli, e para isso unimos forças, alinhando ações em conjunto”, enfatizou a presidente do Depasa.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.