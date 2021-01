Operação Lava Jato, evidenciando conluio e parcialidade que estão sujando a ficha de Moro e Dallagnol – Foto: Felipe L. Gonçalves/Brasil247 | Reuters

Brasil 247 – Na quinta-feira (28), a revista Veja publicou trechos das mensagens trocadas pelo ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, dentre eles Deltan Dallagnol.

Os trechos mostram ex-juiz orientando a acusação e procuradores mantendo conversas clandestinas com autoridades dos EUA e da Suíça, ambas as ações proibidas por lei.

A publicação dos trechos está esquentando a web, com internautas apontando para Sergio Moro e Deltan Dallagnol como culpados pela prisão do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) está sentindo o medo de Moro e Dallagnol.

As mensagens da Vaza Jato que foram divulgadas pela imprensa, antes da decretação do sigilo pelo Ministro Lewandowski, já são suficientes para entender o medo de Moro, Dallagnol e cia. Trata-se de formação de quadrilha para perseguir Lula e ganhar $ prestando serviço aos EUA — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 28, 2021

Vai todo mundo descobrir o q a defesa do Lula vem demonstrando cabalmente há 5 anos! Vai passar até no fantástico! #AnulaSTF Moro e Dallagnol na cadeia! pic.twitter.com/6fgDb2QWKp — Quando vc vai ser vacinado(a)? 🤨 (@gussr) January 29, 2021

Moro e Dallagnol são os pais do caos político que vivemos hoje no Brasil : pariram o Bozo e toda sua corja. pic.twitter.com/X0Js0fXSv3 — Noah Albuquerque ALEA JACTA EST 🚩 (@AlbuquerqueNoah) January 29, 2021

Que os milhões de desempregados diretos e indiretos (eletricistas, engenheiros, pessoas da mão de obra, prestadores de serviço para as empresas destruídas pela Lava Jato) saibam: Moro e Dallagnol estavam negociando suas porcentagens, além de ganhando grana com palestras. pic.twitter.com/pSdFxauvit — Pessoas Que Votaram 17 em 2018 (1 ou 2 vezes) (@pessoas_17) January 29, 2021

Sérgio Moro e Dallagnol, e agora José? pic.twitter.com/mZm7mtFVqE — Euclides Lima💡⛑️ 🐊 (@Euclideslima8) January 29, 2021

Bom dia pra vc que quer ver o presidente Lula inocentado e o Moro e o Dallagnol atrás das grades. @LulaOficial — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) January 29, 2021

Foi esses cretinos Moro e Dallagnol, trouxeeram o facismo e a desgraça pra esse país pic.twitter.com/H2eoRK5ZWS — indignada (@KallasJe) January 29, 2021

Maracutaia! Moro pergunta a Dallagnol: “você tem uma denúncia sólida o suficiente contra o Lula?” Em resposta, Dallagnol manda a minuta da denúncia que faria para a avaliação de Moro. O nome disse é conluio. #AnulaSTF — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) January 29, 2021

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.