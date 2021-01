A Prefeitura de Porto Walter registra com imenso pesar o falecimento da professora, ex-vereadora, ex-secretária de saúde, e ex-diretora do hospital, Maria Zeinar Gomes Bezerra, vítima de complicações de uma cirurgia cardíaca, aos 55 anos.

Zeinar Bezerra honrou a profissão a qual dedicou sua vida. Nos deixa um legado definitivo e o exemplo de mulher íntegra e dedicada, com valores de amor e compaixão ao próximo, muito contribuiu na construção histórica, política e administrativa de nosso município.

Não temos mais palavras para expressar os nossos sentimentos.

A Prefeitura de Porto Walter se solidariza com a família e amigos. Que esta perda possa ser compreendida com a esperança da misericórdia, compaixão, bondade e conforto de Deus.

