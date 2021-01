O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes se reuniu na manhã desta sexta 29, com pastores das igrejas evangélicas de Epitaciolândia para firmar um pacto de enfrentamento a Covid.

A prefeitura aderiu ao decreto e, que o Governo do Estado do Acre publicou na segunda feira, 25, em edição extra do Diário Oficial, o decreto n° 7.810, que regulamenta a restrição do horário de funcionamento de estabelecimentos e atividades comerciais com atendimento presencial ao público.

O documento, porém, flexibiliza o funcionamento das atividades consideradas essenciais que são: postos de combustíveis (especificamente para a venda de combustível), funerárias, farmácias, delivery e drive thru. No caso dos restaurantes, lanchonetes e similares, estes poderão continuar atendendo após as 22 horas, porém, com o sistema de entrega, com as portas fechadas e sem mesas na parte externa.

Na Reunião o Prefeito Sérgio Lopes conclamou as autoridades eclesiásticas a compreensão de todos que prontamente entenderam, por entender que o momento é crítico e exige esforços de todos a fim de contribuir para diminuição do contágio da covid-19 tomando as medidas impostas pelos órgãos de saúde, Vigilância Sanitária e Segurança.

O Vice-Governador Major Rocha que faz visitas na regional do Alto Acre participou no final da Reunião e falou dos esforços do Governo do Acre em buscar soluções para o enfrentamento da covid que tem aumentado os casos nos últimos dias.

