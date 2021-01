A Prefeita Fernanda Hassem recebeu nesta sexta-feira, 29, em seu gabinete, o governador em exercício Major Rocha, o mesmo estava em visitas nos municípios do Alto Acre, vendo os problemas e colocando seu gabinete à disposição para ajudar o município. Tratou das questões de área de fronteira onde o Estado já pediu ajuda do Governo Federal para ajudar nas fronteiras, neste momento delicado relacionado à pandemia do Coronavírus.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da visita do Major Rocha, o que mostra que os municípios não estão lutando sozinhos. “Estamos há menos de 30 dias reconduzindo o segundo mandato como prefeita, os desafios são grandes, principalmente em um momento de pandemia em que estamos enfrentando um inimigo invisível, e receber as maiores autoridades do Estado mostra que a parceria continua com o governo do Acre, aproveitamos para apresentar algumas pautas importante para o município, assim como pedimos melhorias no nosso

hospital regional, e ao DEPASA, que estamos com muitos problemas no abastecimento de água, onde a prefeitura está disponibilizado os maquinários e trabalhadores para que seja solucionado essa problemática de água e a população volte a ter abastecimento o quanto antes.

Após a reunião o Governador em exercício Major Rocha, a Prefeita Fernanda Hassem, o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, estiveram visitando o Hospital Regional do Alto Acre, ouvindo a direção e

funcionários, que estão trabalhando diariamente no atendimento à população.

O Governador em exercício disse que o objetivo é um trabalho em conjunto. “Viemos na região do Alto Acre. Aqui é uma área de fronteira assim como Assis Brasil, nossa preocupação é que entra pessoas do mundo todo, já pedimos o apoio do Governo Federal para que nos ajude, conversei com a prefeita Fernanda sobre outras pautas. Importantes, o Estado está à disposição de Brasiléia, de Epitaciolândia e de toda a região”, destacou Rocha.

Em seguida foi realizada uma reunião na prefeitura de Epitaciolândia. Na reunião foi tratado sobre estrutura clínica e a solicitação de Unidades de Tarapia Intensiva (UTI), para atender a demanda do Hospital Regional que atende todo o Alto Acre.

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

