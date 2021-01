Polícia apreende mais de 140 quilos de drogas em Rio de Cruzeiro do Sul — Foto: Polícia Militar/arquivo

Uma ação integrada da polícia resultou na apreensão de mais de 141 quilos de cocaína, que era transportada em duas canoas pelo Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (29) durante patrulhamento. Com informações do G1 Acre.

O comandante da Polícia Militar na cidade, tenente-coronel Evandro Bezerra, disse que as guarnições faziam patrulhamento quando avistaram os dois suspeitos descendo o rio em duas canoas. Ao avistar a polícia, eles encostaram à margem do rio, abandonaram a carga e fugiram pela mata.

A apreensão faz parte das ações coordenadas da Operação Hórus, que ocorre de forma integrada entre as Polícias Federal, Militar e Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron).

“Iniciamos o ano com estas ações integradas. Ratifico que as forças de segurança aqui estão bem alinhadas e, nessa operação específica com a Polícia Federal e o Gefron, tivemos êxito nessa apreensão que dá um desfalque no crime, na sua captação de recursos”, afirmou.

A polícia informou que nas embarcações havia quatro sacos com várias barras do entorpecente. Após o flagrante, a droga, as canoas e os motores utilizados no transporte foram encaminhados para a Polícia Federal para os demais procedimentos legais.

“A gente vai continuar com as intervenções para coibir o narcotráfico aqui na região”, conclui o comandante.

