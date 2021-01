A gestão de Gladson Cameli vem se destacando como uma das mais humanas da história do Acre. Um dos pilares do seu governo é a prioridade às vidas dos acreanos. Exemplo disso é o projeto de música “Som da Liberdade”, que o governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), oferta aos socioeducandos do Centro Socioeducativo Juruá (ISE), em Cruzeiro do Sul.

O projeto tem origem em Rio Branco e foi expandido a outras regiões do estado. No Juruá, o projeto é desenvolvido pelo ISE, com sede em Cruzeiro do Sul, e conta com um total de 20 alunos, todos adolescentes da unidade socioeducativa e três professores cedidos pela FEM. Além disso, as aulas de música são ministradas diariamente e, ao final de cada disciplina aplicada, rodas de conversas de cunho orientativo são realizadas com os jovens.

Angenor Correia dos Santos Sobrinho, diretor do ISE no Juruá, destaca a aceitação e a importância do projeto na realização da socioeducação em Cruzeiro do Sul. “Tem sido uma bênção. Os adolescentes se envolvem muito, são muito participativos. É disso que estamos atrás. Convivemos com os adolescentes diariamente, passamos a conhecê-los melhor e a música tem despertado sonhos neles”, afirmou.

Fernando Cavalcante, um dos professores-regentes do curso, explica que o projeto do governo devolve esperança aos jovens que dele participam. “No primeiro dia de aula, observamos, por meio do olhar dos alunos, o desejo de mudança. Muitos empolgaram-se e almejam , ao término do curso, tocar em igrejas e aniversários, e outros, sonham, até, seguir a carreira”, enfatizou.

“A música transforma vidas e o ISE as tem restaurado”, afirmou o diretor do curso, Cordolino de Araújo, ao destacar a importância das parcerias que o governo do Estado vem criando para que ações como essa contemplem todos os acreanos. Ele disse, ainda, que todas as aulas são ministradas levando em conta as normas sanitárias e que é de interesse do governador expandir a oferta de cursos para a unidade de ressocialização de menores no Juruá.

