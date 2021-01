Assessoria – A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), realiza a implementação do serviço de micologia, área que estuda os fungos e faz análises clínicas que auxiliam os profissionais de saúde no combate de doenças.

A ação visa agilizar o fluxo de exames e diagnósticos, o que será possível graças à parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), que doou materiais e insumos para melhorar os serviços de saúde daquele setor.

A Ufac doou três componentes para a preservação das amostras biológicas, que são meios de cultura utilizados para manter os microrganismos viáveis no laboratório. E também duas estufas e um centrifugador de laboratório, que irão dinamizar os serviços.

Atualmente, em média quatro pacientes são beneficiados diariamente com o serviço. Os resultados dessas análises são disponibilizados para os infectologistas da Fundhacre para aprimorar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes.

Implantação do serviço

Antes, as amostras de fungos eram avaliadas no Laboratório Central de Saúde Pública de Rio Branco (Lacen), única instituição que fazia a pesquisa de fungos.

Em 2019, o serviço de identificação de fungos foi implantado no Setor de Bacteriologia da fundação. No entanto, o espaço era insuficiente e impossibilitava maiores demandas, comprometendo o fluxo de análises, gerando a necessidade da criação de um setor.

“A implantação de um local específico para as análises de micologia irá garantir mais agilidade nos resultados e consequentemente beneficiar maior número de pacientes”, explica Leyla Sanzia, micologista da Fundhacre.

O laboratório clínico de microbiologia

A Microbiologia na Fundação Hospital do Acre tem um papel relevante no tratamento dos pacientes que são resistentes a microrganismos, como os fungos. Somente no ano de 2020, realizou 40.164 resultados de antibiograma com e sem concentração, bacterioscopia, cultura de bactérias e hemocultura.

