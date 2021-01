A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, reuniu-se com os presidentes de sindicatos dos servidores municipais (saúde, educação e administração), para a primeira conversa com as categorias, após assumir o segundo mandato.

A reunião foi realizda na manhã de quinta-feira, 28, no centro cultural Sebastião Dantas, a convite da Prefeita Fernanda Hassem, ocasião em que anunciou a reposição salarial aos servidores do município, de 5,45%, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Vale ressaltar que, em virtude da portaria 03 de 25/11/2020 publicada pelo presidente Jair Bolsonaro fazendo-se cumprir a lei complementar 173 de 2020, a referida portaria zerou a atualização do piso salarial nacional dos professores para 2021, e em virtude desta situação não tivemos reajuste do piso das carreiras no referido ano.

O presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde, Francisco Dantas de Castro, comemora a reposição salarial e enfatiza que a prefeita Fernanda Hassem vem demonstrando uma grande sensibilização com a situação trabalhista dos servidores.

“A prefeita Fernanda Hassem teve o maior cuidado e carinho em convidar todas as entidades sindicais do município para participar dessa reunião, ela tem se sensibilizado com a nossa situação trabalhista, valorizando a cada servidor. Essa reposição salarial do índice inflacionário de 5,45%, nunca aconteceu em Brasiléia. Temos esperança de dias melhores para nossos servidores com atual gestão”, comemorou.

O Presidente do Sindicato da Administração, Aelson de Araújo Pereira, considera o reajuste um ganho muito importante e agradeceu a gestão pela reposição inflacionária aos servidores.

“Quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem pela reposição salarial dos servidores. Eu considero um ganho muito importante para o servidor, era uma reivindicação antiga dos sindicatos com os gestores anteriores, isso demonstra a persistência e a dedicação dos representantes de categorias que vem há vários anos lutando por melhorias para os servidores”, disse.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação, José Almeida, é possível avançar na pauta de valorização dos servidores, com abertura do diálogo entre categoria e prefeitura.

“Saímos dessa reunião muitos esperançosos, estamos construindo o nosso estatuto, acreditamos que vamos avançar em uma pauta geral de valorização dos servidores do município, com esse novo formato e abertura do diálogo entre as categorias e a prefeitura”, destacou.

A prefeita Fernanda Hassem destaca que é um momento histórico para o município na área administrativa. Foi aprovado na legislatura passada que todos os anos no mês de janeiro será feito o reajuste inflacionário.

Ainda no mês de janeiro do nosso segundo mandato, chamamos os três sindicatos e apresentamos nossa equipe de secretários e fizemos uma explanação dos compromissos que vamos pactuar, precisamos corrigir erros e avançar, ter a humildade de dialogar com as categorias. Hoje os servidores municipais receberam 5,45%, isso representa mais de 800 mil reais investido no maior patrimônio da prefeitura que é os servidores, estamos cumprindo compromisso de campanha, estamos corrigindo e tentando avançar, afirmou.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.