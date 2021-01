Mesmo com um ano atípico para a educação, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, onde as aulas presenciais no Estado do Acre estão paralisadas desde março de 2020.

Os obras terão início na próxima semana nas escolas Quirino Nobre, creche Irmã Diana e creche Beija-flor, onde o vento arrancou todo o telhado, após uma ventania no final de dezembro. Outra importante obra que será realizada é a continuação da construção da creche do bairro do Miritizal, que está parada há vários anos, e atenderá toda a a demanda do bairro.

A Secretaria de Educação tem mantido um planejamento de limpeza, reformas e reparos nas mais de 108 escolas do município, principalmente com serviços de roçagem nas instituições mais distantes do centro urbano. Além disso, foram reconstruídas as escolas do ramal do Darcy, no ramal 02 e no Lago do Tapirí. Outras reformas já estão sendo planejadas em todas as regionais, para iniciarem em fevereiro.

O secretário de Educação, Amarísio Saraiva, destacou a importância de realizar os serviços de manutenção nas unidades escolares durante este período.

“Estamos com todo um planejamento para os próximos 100 dias.

Já fizemos reformas em escolas rurais e estaremos iniciando a limpeza e roçagem de nossas escolas para proporcionarmos o melhor ambiente a todos os alunos. Temos três escolas que iniciaremos a reforma agora em fevereiro, as creches Beija-Flor, Irmã Diana e a Quirino Nobre. Além da creche do Miritizal que vamos recomeçar sua construição nos próximos 45 dias”, disse Amarísio.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.