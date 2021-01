O DEM oficialmente integra o bloco do candidato Baleia Rossi (MDB-SP), o que vai fazer aumentar o número de parlamentares da legenda que vão votar em Lira, contrariando a posição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um dos articuladores da candidatura do MDBista.

Atualmente, pelo menos nove deputados do DEM já manifestaram intenção de votar em Arthur Lira, abrindo dissidência dentro da legenda, que terá 30 deputados quando Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni reassumirem temporariamente seus mandatos.

O número, porém, pode aumentar, engrossando a articulação para que o partido deixe o bloco de Baleia Rossi e passe para o de Lira.

Além deste movimento do Palácio do Planalto, o bloco de Baleia Rossi teve outra notícia negativa: o deputado Fernando Coelho (DEM-PE) decidiu votar em Arthur Lira. Ele já informou a Rodrigo Maia, de quem é amigo, que não terá como votar no nome do MDB e votará no candidato do Progressista, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O deputado Fernando Coelho é filho do senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado.

