Foi preso, na noite dessa quarta-feira (27), o suspeito de matar Leandro Lima do Carmo, de 26 anos, em julho do ano passado. Ele foi preso ao tentar fugir para Cruzeiro do Sul seis meses após o crime. Com informações do G1.

Carmo foi morto dentro de casa no ramal Bom Jesus, Vila Acre, no Segundo Distrito da capital. No dia 6 de julho do ano passado, o suspeito, com ciúmes porque a vítima namorava com a ex-mulher dele, desferiu vários golpes nas costas de Carmo.

O homem chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro, mas morreu antes mesmo de passar por cirurgia.

Os policiais receberam informações de que o suspeito estaria dentro do ônibus e pararam o veículo perto do shopping da cidade. O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto.

