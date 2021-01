A Prefeitura de Plácido de Castro publicou nesta quarta-feira (27) um decreto para restringir a circulação de moradores na cidade. O texto leva em consideração o toque de recolher imposto pelo Governo do Estado do Acre publicado no último dia 21 de janeiro de 2021. Informações Plácido de Castro

Fica determinada, no âmbito do Município de Plácido de Castro, a restrição no horário de todos os estabelecimentos e atividades comerciais com atendimento ao público, assim como de eventos em geral, que deverão permanecer fechados ao público no horário das 19h às 5h do dia seguinte.

O decreto não se aplica a Postos de Combustíveis, Farmácias e outros Serviços de Saúde, Serviços de Delivery e Drive Thru em geral, as Funerárias, aos Serviços de Coletas de Resíduos e as demais ações destinadas de enfrentamento da Covid-19.

Os estabelecimentos citados acima deverão manter fechados os acessos, sendo vedado o ingresso do público nas dependências internas e a disponibilização de mesas e cadeiras no local, devendo a venda ocorrer através de circuito que permita ao cliente recepcionar os produtos sem adentrar no recinto.

No período de vigência deste Decreto, os órgão de vigilância em saúde intensificarão as ações de fiscalização a fim de evitar aglomerações em espaços públicos e privados acessíveis ao público fora do horário permitido.

Os órgãos de Segurança Pública e de Vigilância Sanitária poderão ser acionados por qualquer cidadão por intermédio de seus canais de denúncia, devendo, no exercício do poder de polícia, dispersar as ocupações de que trata o Decreto.

Quem descumprir o Decreto poderá ser multado, ter o estabelecimento comercial fechado e ser responsabilizado criminalmente no judiciário.

Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

