O caso está sob sigilo. Material foi apreendido na casa de Nego do Borel – Foto: Divulgação

Notícias R7 – A Polícia Civil apreendeu R$ 424 mil durante uma ação para cumprir um mandado busca e apreensão na casa do cantor Nego do Borel, no condomínio Riviera do Sol, Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, nesta quinta-feira (28).

Os agentes também apreenderam um videogame, dois celulares, três HDs e um tablet que podem conter imagens que auxiliem nas investigações. Um outro endereço ligado ao funkeiro, localizado em São Paulo, também foi alvo dos investigadores.

Nego do Borel não estava em casa quando a busca começou e não foi localizado. Ele foi denunciado pela ex-noiva, a atriz e influenciadora digital Duda Reis que o acusa de estupro, agressão e ameaça de morte. A jovem também afirma que era obrigada a gravar vídeos desmentindo as supostas agressões e polêmicas que vieram à tona enquanto eles ainda estavam juntos.

Além disso, em depoimento prestado à Delegacia da Mulher, Duda declarou que o funkeiro teria vídeos e fotos íntimas dela e teria ameaçado divulgar essas imagens após o término do relacionamento, que ocorreu em dezembro de 2020. Em publicações nas redes sociais, ela declarou que o cantor também teria transmitido IST (Infecção Sexualmente Transmissível), mas um laudo divulgado afirma que ele não possui qualquer tipo de infecção.

Duda Reis conseguiu uma medida protetiva que impede o cantor de se aproximar dela e dos familiares. Ele também está proibido de citar o nome da influenciadora em entrevistas e conteúdos públicos, além de não poder comentar em postagens e fotos referentes à ex.

Com as denúncias, Nego do Borel é investigado por lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, injúria e violência doméstica. O caso está sob sigilo.

Em nota, a assessoria de Nego do Borel afirmou que todos os assuntos relacionados as acusações judiciais serão respondidas pela assessoria jurídica do cantor.

Em nota, a defesa do cantor disse que não pode passar detalhes sobre as investigações, pois elas estão sob segredo de Justiça e que estará à disposição assim que for levantado.

E veja também no 3 de Julho Notícias: Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos. Acompanhe nossas redes Sociais Twitter 3 de Julho Notícias Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos Página Facebook 3 de Julho Notícias Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.