Governo encaminha ações para dar celeridade a obras em execução; esforço agora é para o transporte de insumos – Foto: Assessoria Depasa

Assessoria – Com o objetivo de otimizar tempo e recursos, o governo do Acre continua mobilizado para dar celeridade às obras em execução no estado.

Em tempos de pandemia e chuvas intensas na região, o momento agora é para aprimorar a logística necessária para garantir a compra dos materiais e insumos necessários para a conclusão dos projetos.

Nesta quarta-feira, 27, os titulares da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) e do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) reuniram-se com o prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro, para detalhar o plano de ação para a conclusão das obras de infraestrutura urbana e saneamento básico no município.

“Estamos cuidando para que, quando chegue o verão, tudo possa se desenvolver dentro da normalidade. O foco agora é transportar insumos para o Jordão, Santa Rosa, Porto Walter e Thaumaturgo, para que no verão a gente possa trabalhar tranquilo”, informou o secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento, Ítalo Medeiros.

A estratégia é aproveitar o período que favorece o transporte fluvial para garantir materiais e insumos necessários, que não são possíveis de serem transportados no verão. A ação de governo envolve várias secretarias, como o Depasa, que executa convênio que contempla importantes obras de saneamento.

“Há intervenções de engenharia, que precisamos alinhar. E nesse sentido, equipes estão bem afinadas para alcançar a excelência que o governador espera de nós na execução das obras nessas localidades”, enfatizou Ítalo Medeiros.

Para Naudo Ribeiro, a reunião foi um momento importante para levar ações positivas ao município. “Precisamos muito desse apoio do governo do Estado, para que a gente desenvolva a infraestrutura local”, disse o prefeito, ao reafirmar a parceria para fortalecer as ações do Estado na cidade.

Da reunião para alinhamento das ações para execução de obras no Jordão, participaram o secretário adjunto de Infraestrutura do Estado, Jamerson Lima; a secretária de Finanças do Jordão, Aparecida Cunha; a coordenadora de Planejamento do município, Reviane Farias; e o advogado Andrey Macedo, representando o titular da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão.

Infraestrutura urbana e saneamento básico

Com recursos do Banco Mundial e da Fundação Nacional e Saúde (Funasa), o governo, por meio do Depasa e Seinfra, executa ousado projeto de saneamento integrado no Jordão. As obras contemplam a ampliação do sistema de abastecimento de água potável, implantação do sistema de esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e pavimentação de vias urbanas.

Atualmente, o sistema de abastecimento de água do município conta com uma estação de tratamento que capta água do Igarapé São João e tem capacidade para tratar até 45 litros de água por segundo, atendendo cerca de 1.200 usuários do Depasa.

A obra de ampliação prevê a construção de mais cinco quilômetros de rede para atender 393 novos domicílios, que, assim como os demais usuários, passarão a receber água captada do Rio Tarauacá.

“São procedimentos importantes, que já começam a mudar a realidade de quem mora no local; além das intervenções de estrutura, nossa meta é garantir água com a melhor qualidade para a população”, destacou a presidente do Depasa, Waleska Dessotti, ao agradecer o empenho do governador Gladson Cameli e demais instituições envolvidas na execução do projeto de saneamento integrado no interior do estado.

Mais empregos

No Jordão, a retomada das obras no período pós-pandemia deve gerar pelo menos cem empregos diretos, impactando positivamente a economia e o desenvolvimento local. Além das obras na localidade, ainda com recursos do Banco Mundial, o governo do Acre executa obras de infraestrutura e saneamento em Santa Rosa e Porto Walter. A iniciativa também contemplou Marechal Thaumaturgo, onde a execução das obras já foi concluída.

