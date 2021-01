Durante a reunião, os municípios realizaram debates, e a partir de uma ideia do prefeito Zequinha será criado o Comitê do Juruá de combate à Covid-19.

Participaram do encontro virtual o prefeito de Marechal Thaumaturgo Isaac Piyãko, de Rodrigues Alves Jailson Amorim,a vice-prefeita de Mâncio Lima Ângela Valente, a secretária municipal de saúde de Porto Walter e presencialmente o prefeito da cidade amazonense de Guajará, Ordean Silva e o Secretário Municipal de Saúde.

Desde o mês de dezembro a saúde vem registrando crescente aumento nos casos da doença na cidade. Em janeiro de 2021 os números subiram de forma alarmante, o que preocupa os gestores. A superlotação dos hospitais, nas enfermarias e UTI, ocasiona uma preocupação de um possível colapso nos atendimentos. O Secretário Municipal Agnaldo Lima explicou que a situação se agrava ainda mais com a falta de profissionais médicos.

“A situação é crítica e preocupante. Quando olhamos as estatísticas de contaminados por Covid, da lotação do Juruá, com mais de 54 leitos ocupados, a UTI com 12 pacientes é preocupante, pois em menos de 12 horas é possível haver uma superlotação de 100% da clínica médica. Outra preocupação é a quantidade de médicos, tanto na atenção básica quanto no hospital do Juruá”, enfatizou o secretário, ao alertar que somente nesta semana quatro médicos do quadro municipal foram afastados por adoecer de covid, e pediu a contribuição da população com a adoção de medidas de prevenção .

Durante a reunião foi discutida a possibilidade de criação de decretos e de estado de calamidade pública nos municípios, sendo que a possibilidade de colapso no sistema de saúde é real. O Prefeito Ordean, de Guajará, destacou sua preocupação e a necessidade dos municípios atuarem em conjunto.

“Temos a preocupação para que isso não venha a acontecer como foi em Manaus. Estamos aqui para montar esse comitê, e estudar com os colegas vizinhos a possibilidade de ter medidas para ajudar a população e atender melhor o sistema de saúde. As medidas daqui são importantes, pois estamos debatendo ações para serem tomadas em conjunto”, relatou.

Nesta semana, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou uma campanha de conscientização, em parceria com outras entidades e empresários locais. De acordo com o Prefeito Zequinha Lima, com o decreto de calamidade os municípios juntos podem buscar possibilidade de contratar novos profissionais, médicos, junto ao Ministério da Saúde, através do Mais Médicos.

“O combate ao Covid interessa a todos nós. Graças a Deus tivemos uma reunião proveitosa, onde cada um colocou suas problemáticas, atualizei eles sobre a situação do Hospital do Juruá, que a qualquer hora pode entrar em colapso. Temos que nos fortalecer criando medidas entre as prefeituras da região. Vamos criar o comitê de combate ao Covid do Juruá, tudo registrado e protocolado em ata, para assim tomar medidas em conjunto”, ressaltou.

A reunião gerou uma nova reunião nessa quinta-feira, às 10h da manhã, com os procuradores de cada município, para discutir questões legais sobre o assunto.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.