O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), negou que tenha tentado barganhar secretarias estaduais em troca de apoiar ao governador Gladson Cameli na reeleição de 2022 e disse que seu candidato ao governo é Sérgio Petecão (PSD). Por Folha do Acre.

Bocalom afirmou ainda que se Gladson Cameli conseguir se articular para ser o candidato do grupo em 2022 ele crê que até Petecão abriria mão de uma candidatura para apoiar o governador na reeleição.

“Pura mentira essa história de secretarias. O Gladson sabe que meu candidato atualmente é o Petecão e, que se ele chegar em 2022 com cacife para ser o candidato do grupo, nem o Petecão se negará em ajudá-lo”, disse. Bocalom afirmou ainda que não é dado a negociatas.

“Não negocio nenhum espaço em minha administração e como iria impor ao governador tamanha aberração? Minha linha é outra. Estarei sempre à disposição para ajudar o governo a fazer o melhor para nosso povo”, afirmou.

Por fim, Bocalom disse que o momento não é de pensar em eleição. “Neste momento não podemos pensar em política partidária, e sim, em política de desenvolvimento para melhorar a vida das pessoas”, concluiu.

