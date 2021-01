Assessoria – A visita do Ministério da Saúde tem por objetivo realizar um diagnóstico situacional da pandemia no estado e solucionar as demandas e dificuldades que as regionais do Purus e Juruá enfrentam no combate à Covid-19.

O superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Eden Carlos Miranda, explica o caráter preventivo da visita: “A nossa missão aqui é fazer um diagnóstico da pandemia, para o governo federal possa dar suporte ao governo do Estado, seja na área de recursos humanos ou recursos de emendas, seja na liberação de recursos para custeio, para evitar o que vem acontecendo nos estados vizinhos, de se chegar à ocupação de 100% dos leitos de UTI”.

A assessora do Centro de Operações de Emergência para a Covid da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Marília da Silva, destaca as medidas do governo na prevenção e enfrentamento à pandemia. “Estamos ampliando o número de leitos. O Estado vem se preocupando na reestruturação da sua rede, na ampliação de leitos de UTI e estamos solicitando ao Ministério da Saúde que apoie estas ações”, pontuou.

Segundo Marília, o Ministério da Saúde vê como positivas as ações do Acre no combate à Covid-19. “A equipe que está aqui hoje vem avaliando positivamente as ações do governo, a organização da rede de assistência e o trabalho articulado com os municípios no enfrentamento à pandemia”, relatou.

A equipe técnica da Força Nacional do SUS foi acompanhada pela coordenadora do Núcleo Regional de Saúde do Vale do Juruá-Envira, Catiana Rodrigues, e pela assessora técnica da Coordenação de Saúde do Vale Do Juruá, Diani Carvalho.

Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

