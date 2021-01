A Prefeita Fernanda Hassem, preocupada com a situação dos municípios do Alto Acre que está na bandeira vermelha da COVID-19, convocou os prefeitos de Epitaciolândia Sérgio Lopes, de Xapuri Bira Vasconcelos e de Assis Brasil Jerry Correia, para alinhamento das medidas a serem tomadas relacionadas à pandemia do coronavírus.

A reunião aconteceu nesta quarta-feira, 27, no Centro Cultural Sebastião Dantas com os prefeitos de Xapuri, Brasiléia, vice-prefeito de Epitaciolândia professor Soares, representante da Polícia Militar Tenente Talles Rafael e equipes de saúde de Brasiléia e Epitaciolândia ligadas à COVID.

Após o governo do Acre na última segunda-feira, 25, ter publicado através do decreto n°. 5.496 que faz restrições aos serviços não essenciais e restrições e cuidados para os demais locais, a região do Alto Acre é a única no estado que está em vermelho.

Os prefeitos estiveram reunidos para que em comum acordo, tirassem encaminhamentos para a regional.

As restrições e liberações relacionadas ao funcionamento, foi criada pelo comitê estadual da COVID do Acre, que funciona através de faixas verde, laranja, amarela e vermelha, e nesta semana a região foi a única a ficar no vermelho, o que requer maiores cuidados nos próximos 15 a 20 dias.

Prefeita Fernanda Hassem pediu encarecidamente a compreensão e colaboração da população para salvar vidas.

“Lamentavelmente estamos na bandeira vermelha, isso significa que só pode funcionar serviços essenciais, Estamos perdendo vidas, as aglomerações estão grande em bares restaurantes e mercados, e por isso vamos tomar medidas sanitárias, estivemos reunidos com Ministério Público que recomendou que se as prefeituras não tomarem providências, os gestores serão multados. Estamos tratando de vidas, e pedimos encarecidamente a colaboração da população, todos sabem quais são os cuidados e serão penalizados aqueles que descumprirem as medidas previstas nos decretos e para isso, contamos com ajuda da Polícia Militar. A equipe do Hospital Regional está sobrecacarregada trabalhando todos os dias, leitos lotados, não queremos continuar perdendo vidas em nossas cidades devido essa pandemia, já perdemos 25 vidas em Brasiléia para a COVID-19, os casos estão altos, precisamos cuidar e peço ajuda da população, pois a doença não escolhe cor, classe, religião, somos todos iguais e estamos todos vulneráveis à ela. Precisamos nos unir para nos cuidar”. Finalizou.

O Prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos destacou a importância da colaboração de todos. “Não temos vacina suficiente para atender toda população, em Xapuri chegou apenas 100 doses, deu somente para profissionais de saúde e alguns idosos, não é simples resolver uma situação dessa e uma doença que tira vidas e somos gestores que precisamos ser responsáveis por medidas que possam salvar vidas. Então assim como a Prefeita Fernanda, vamos cumprir o decreto do Governo e fiscalizar, na sexta-feira passada foi 58 casos positivos, apesar de todos os esforços, a doença cresce, neste momento não estamos para fazer política, agradar A ou B, estamos trabalhando para salvar vidas. As bandeiras verde, amarela e vermelha que definem o que funciona, o decreto do Governo e nos prefeitos temos que fazer cumprir, e dez horas da noite é toque de recolher, nossos fiscais juntos com a polícia vamos fazer cumprir”, destacou.

O vice-prefeito professor Soares de Epitaciolândia disse que as medidas no município não será diferente. “Ontem perdemos duas pessoas, um membro de nossa equipe, Secretário, então precisamos está unidos para vencer essa pandemia, temos 22 óbitos, precisamos sair da bandeira vermelha, não e só os prefeitos, é cada pessoa fazer sua parte e em 15 dias sai da bandeira vermelha”, disse.

Obs: Sobre o fechamento da Fronteira é de responsabilidade do Governo Federal, o Governador Gladson Cameli já pediu ao Ministro da Justiça o fechamento, mas ainda não tem decisão tomada até o momento.

Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

