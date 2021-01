O Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), promoveu nesta Segunda-feira, 25, uma reunião de alinhamento com os Secretários Municipais de Saúde do Acre.

“O apoio dos órgãos diretivos e representativos é necessário para que sempre haja o interesse coletivo em melhorar a saúde das pessoas. ”, enfatizou a Secretária, Ana Flávia Melo.

O evento, contou com a participação dos Secretários; do superintendente do Ministério da Saúde, Éden Miranda; do presidente do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire; e do representante da Promotoria em Saúde do Ministério Público do Acre, Gláucio Oshiro.

A Secretária aproveitou e solicitou que o CONASEMS reivindique ao Ministério da Saúde o preenchimento imediato das 2 (duas) vagas de médicos abertas no município. Além disso, apresentou ao Diretor da Secretaria de Estado em Saúde do Acre, Cristiano Nascimento, as demandas de profissionais médicos no Hospital da Família. A Secretária teve o posicionamento positivo de que as demandas serão resolvidas.

