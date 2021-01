“É Difícil abrir as redes sociais e não sentir a dor e o lutos das pessoas, sei que muita gente tem conta, mas o mais importante é a vida”, afirmou Eric Sales, proprietário do Amnésia PUB, ao justificar o fechamento do estabelecimento por uma semana

O Clube fica nas dependências do Shopping Copacabana e é um dos points mais frequentados de Cruzeiro do Sul. Atitude carregada de empatia e solidariedade do empresário, de suspender as atividades até que as coisas melhorem rendeu elogio nas redes sociais.

Cruzeiro do Sul chega assustadora marca de 4.393 casos de infectados e 74 pessoas já perderam suas vidas para o vírus.

A segunda maior cidade do estado enfrenta um quase colapso no sistema de saúde, pois o Hospital Regional do Juruá que é referência para pacientes com COVID-19, atende 8 cidades do entorno.

Além da grande demanda, os cruzeirenses relaxaram nas medidas de segurança e prevenção do vírus. Na cidade é possível ver muita gente sem máscaras, e muita aglomerações em locais de frequentação da sociedade.

