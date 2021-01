A cooperação faz parte do aporte do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que são recursos que devem ser repassados pelo Estado para as Prefeituras.

Para Ana Flávia Melo, a cooperação fortalece a atuação do poder público junto as demandas de saúde.

“Essa cooperação antes acontecia com o envio dos recursos, agora os municípios dizem quais medicamentos querem receber e o Estado compra e envia. Fiz questão de acompanhar de perto a execução do processo de aquisição. Priorizei os medicamentos essenciais para atender a nossa população”, explica a Secretária de Saúde.

Apenas 15 municípios do Acre foram contemplados com a celebração de cooperação com o Governo do Acre.