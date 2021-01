Sempre acompanhando de perto as ações por onde tem passado, o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima (PP) visitou o Conjunto Cumaru e falou dos desafios que terá, em reconstruir a estrutura urbana que se encontra totalmente destruída e abandonada.

O prefeito falou da importância de levar as ações até o local e disse que vai cumprir o que prometeu na campanha para os moradores do bairro.

“É um motivo de satisfação para mim e toda minha gestão, na campanha estivemos em todas as ruas e percebi o abandono desse local. Agora estou passando por aqui para dizer que estamos melhorando a limpeza e vamos refazer toda as ruas do bairro, só chegar o verão iremos colocar as máquinas aqui. Queremos dar mais dignidade as pessoas que aqui residem”, finalizou Zequinha.

A operação Cidade Limpa segue seu cronograma diário, mesmo em período chuvoso irá contemplar todos os bairros de Cruzeiro do sul. A ideia é limpar a cidade e diminuir os riscos de proliferação do mosquito da Dengue no município e melhorar a estrutura urbana de cada bairro onde passar.

Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

