Mamata com Leite: Portal da Transparência sai do ar após divulgação de gastos com alimentação do governo Bolsonaro

Depois que vieram a público as despesas com alimentação do governo Bolsonaro em 2020, como R$ 15 milhões em leite condensado e R$ 2,2 milhões em chicletes, o Portal da Transparência do governo federal ficou inacessível.