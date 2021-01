Assessoria – A programação Janeiro Branco, organizada pelo Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), teve início na segunda-feira, 25. O objetivo é promover a conscientização da prevenção ao adoecimento emocional, algo que gera impactos na sociedade.

O fortalecimento da rede de apoio e a forma de a família auxiliar o paciente no acompanhamento, além de orientações sobre os fatores protetivos para o combate ao suicídio e a importância de procurar ajuda profissional foram aspectos levantados.

“Realizamos várias atividades e uma dela é a arteterapia, um método que busca a comunicação de pensamentos e traumas, colocando de forma artística no papel ou tela o que é difícil expressar com palavras”, relatou psicóloga.

Segundo o diretor-geral do Hosmac, Halisson Lima, a escolha do primeiro mês do ano, para a campanha Janeiro Branco, tem termos simbólicos e culturais importantes, pois as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, relações sociais, condições de existência e em suas emoções.

“O objetivo foi chamar a atenção da sociedade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Precisamos conscientizar a população, combater tabus, mudar paradigmas, orientar os indivíduos e inspirar autoridades a respeito de importantes questões relacionadas às vidas de todo mundo”, destacou o diretor.

A programação completa contará com apresentação teatral e musical, palestras sobre saúde mental, oferta de lanches e atividades de arteterapia. O público-alvo são pacientes da ala de internação, de ambulatório e servidores do Hosmac.

O encerramento se dará nesta sexta-feira, 29, às 8h, no auditório do Hosmac, e contará com a palestra da psiquiatra Caroline Formiga e a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar.

A organização do evento teve direção-geral de Halisson Lima; colaboração dos psicólogos Isadora Sales, Samara Pinheiro e Bruna Karoline, além do coordenador Lineker da Silva e do apoio das assistentes sociais Dayane Neres e Marlene Vieira.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.