O governador Gladson Cameli esteve na noite desta terça-feira, 26, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, reunido com o governador João Dória para tratar de uma possível aquisição de vacinas contra Covid-19.

Cameli reforçou a importância de imunizar a população acreana por fazer parte de área de fronteira e também pela vulnerabilidade da população indígena. O governador esclareceu que o Acre precisa de reforço e que mesmo com todo apoio dado pelo Ministério da Saúde, as doses ainda não são suficientes.

“Em primeiro lugar, não posso deixar de enfatizar o apoio que estamos recebendo do governo federal, por meio do Ministério da Saúde. Porém, diante da grave crise no estado vizinho do Amazonas, houve a necessidade de remanejamento de mais doses para eles. Mas, como governador e responsável por quase um milhão de habitantes, preciso buscar alternativas para imunizar nosso povo o quanto antes. Não aguento mais ver tantas famílias sofrendo por conta desse vírus. Por isso estou em busca do apoio do governo de São Paulo”, esclareceu o governador.

Assessoria – Por sua vez, o governador João Dória disse que está à disposição do governo acreano para colaborar no que for necessário: “É sempre um prazer muito grande receber o governador Gladson para discutir o tema mais importante atualmente, que é a saúde pública. Temos um novo lote de vacinas chegando ao Brasil no próximo dia 3 de fevereiro e esperamos que, por meio do Sistema Único de Saúde, mais doses possam chegar ao Acre. O governador Gladson Cameli está de parabéns por desde o início da pandemia defender a vida, a saúde”.

Alysson Bestene, secretário de Saúde do Estado do Acre, disse que é preciso atender com muita agilidade a população mais fragilizada neste momento: “O Instituto Butantan, juntamente com o governo de São Paulo, rapidamente articulou com o governo chinês para que o Brasil receba matéria-prima suficiente para atender o Brasil com a vacinação. A reunião de hoje, entre os governadores Gladson Cameli e João Dória, foi muito importante para providenciarmos o envio de um quantitativo suficiente de vacinas para o Acre, a partir dessa nova alternativa”.

Além de Bestene e Cameli, participaram do encontro o procurador-geral do Estado do Acre, João Paulo Setti; o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect), Anderson Abreu; e o diretor de Transporte Aeronáutico da Casa Militar, Carlos Augusto Negreiros.

