Diversos estados sofrem pressão no sistema hospitalar com aumento de casos de covid-19 – EFE/RAPHAEL ALVES

Notícias R7 – O Brasil registrou nas últimas 24 horas um acréscimo de 1.283 mortes por covid-19 e 63.520 novos casos confirmados, segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e divulgados pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) nesta terça-feira (26).

Com os números atualizados, o país chega à marca de 218.878 mortes em decorrência da covid-19, além de 8.996.876 casos acumulados desde o início da pandemia. Deste total, o Ministério da Saúde estima que mais de 7,8 milhões já tenham se recuperado.

São Paulo, Minas Gerais e Bahia se mantêm como os estados com maiores números de casos confirmados.

A média móvel de mortes diárias atingiu hoje o patamar de 1.047, aumento de 5,3% em relação há 14 dias.

Já a média móvel de novos casos por dia atingiu 51.232, um dos maiores desde o início da pandemia. Na comparação com 12 de janeiro, houve redução de 6,9%.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.