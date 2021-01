Tudo pode estar em ordem. Porém é curioso que empresas individuais de pessoas aparentemente sem ligação com o ramo da alimentação – Foto: Divulgação

Brasil 247 – Uma pesquisa feita pelo jornalista e advogado Fernando Boscardin no Twitter revelou que a empresa do setor alimentício “Saúde & Vida Comercial de Alimentos Eireli” faturou R$ 37 milhões por meio de contratos com o governo federal. Deste total, R$ 12 milhões foram pagos pelo Ministério da Defesa. A apuração foi feita com base em documentos que constam no Portal da Transparência, que foi tirado do ar na noite desta terça-feira (26).

A empresa pertence a Azenate Barreto Abreu, casada com o pastor Elvio Rosemberg da Silva Abreu e mãe de Elvio Rosemberg da Silva Abreu Júnior. Júnior também fez negócio da ordem de R$ 25 milhões junto ao governo. A informação de @Boscardin vem na esteira do escândalo envolvendo gastos de mais de cerca de R$ 1,8 bilhão em alimentos pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado.

“A julgar pelas fotos do Facebook do senhor Elvio e dona Azenate, ambos levam uma vida modestíssima para quem faturou com as empresas da família R$ 37 milhões de reais. Parecem pessoas simples. O filho não disponibiliza as fotos no Face”, observa Boscardin. Segundo suas informações nas redes sociais, eles são de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A sede da Saúde & Vida Comercial de Alimentos Eireli, no entanto, está registrada como Brasília.

“Resta averiguar se eles efetivamente (+) tem envolvimento com as empresas ou se utilizaram seus nomes. Tudo pode estar em ordem. Porém é curioso que empresas individuais de pessoas aparentemente sem ligação com o ramo da alimentação sejam fornecedores de contratos de milhões para o governo no ramo da…alimentação”, alerta o jornalista.

2) Vemos ali que a empresa pertence a Azenate Barreto Abreu. Fui procurar quem era Azenate e descobri que é uma senhora. Essa senhora fechou contrato com o alto comando das FFAA no valor de R$ 12 milhões, conforme vemos no documento acima e abaixo. Um tremendo negócio! pic.twitter.com/ekbpbcuOCe — 🇮🇹🇧🇷 🇺🇸. ' . (@Boscardin) January 27, 2021

Junior é craque nos negócios, como a mãe. Júnior fechou um contrato com o governo de R$ 25.443.155,43, Segundo o Portal Transparência. Negocião! Coincidência mãe e filho serem fornecedores do governo? Bem, vejamos quem é Elvio Abreu pai? pic.twitter.com/3HvUlqVnLV — 🇮🇹🇧🇷 🇺🇸. ' . (@Boscardin) January 27, 2021

