“Com este valor poderia-se comprar pouco mais de 6.500 latas de leite condensado/dia, algo bem razoável para uma tropa de 334.000 militares” – Foto: Reuters

Brasil 247 – Eduardo Bolsonaro virou motivo de piada nesta quarta-feira (27) após usar suas redes sociais para sair em defesa de seu pai e o gasto exorbitante de R$15 milhões apenas com leite condensado, entre outros itens como bombons e chiclete.

Ele disse que “o item [leite condensado] é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns a mesa dos brasileiros como bolos”.

Eduardo ainda ressaltou a importância do item para as Forças Armadas. “Ora, o MD abriga as Forças Armadas e seu efetivo de 334.000 homens e mulheres do serviço ativo. Com este valor poderia-se comprar pouco mais de 6.500 latas de leite condensado/dia, algo bem razoável para uma tropa de 334.000 militares”.

A história de Eduardo virou piada nas redes. Internautas disseram que os argumentos de Eduardo não possuem sentido algum.

O Portal da Transparência do governo federal saiu do ar na noite desta terça-feira (26), um dia depois da divulgação dos gastos do Executivo em alimentação, que somaram R$ 1,8 bilhão em 2020.

A explicação do Eduardo Bolsonaro sobre a compra do leite condensado é tão, mas tão sem sentido que agora eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa de errado aí. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) January 27, 2021

mamadinha do exército, heim?

é muito esforço pra pintar poste e meio fio….realmente! coitado dos meninos…

agora, explica também o chiclete. — Teka Lula da Silva Alves (@tekaalves1958) January 27, 2021

Gente, não dá pra culpar o regime Bolsonaro por tudo. Ele gastou 15 milhões em leite condensado e quase 2 bilhões em supermercado. Mas vocês têm noção o preço que as coisas tão no mercado? Não é culpa dele! — Marcelo Feller (@FellerMarcelo) January 26, 2021

Quantos triplexes no Guarujá dariam pra comprar com os 15 milhões de reais que o Bolsonaro gastou em leite condensado? — Bruno Sartori (@brunnosarttori) January 26, 2021

Eduardo Bolsonaro ensinando pra que serve o leite condensado. Pra fazer bolo😂

Não , não se faz bolo com leite condensado é com farinha. E pra quem faz muita atividade física. Ahh esse povo com histórico de atleta.! — Janaina Dahoui (@JanaDahoui) January 27, 2021

Que porr* é essa, Dudu? Hahahahahahah eeeeeeee Bolsololo e os leitinhos 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/KGacvcCAjj — Thais Ferreira (@thais_msf) January 27, 2021

explicação comovente agora só fazer uma thread para chicletes e vinhos — Ricardo (@ricardolabajos) January 27, 2021

Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

