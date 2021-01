O prefeito Isaac Piyãko (PSD) reuniu em seu gabinete toda equipe administrativa ligadas a saúde de Marechal Thaumaturgo, para planejar ações de prevenção e enfrentamento ao Covid-19. Prefeitura irá atuar para o cumprimento das medidas de segurança.

O alerta foi ligado pelas autoridades regionais de saúde do Acre, já que o hospital Regional do Juruá estar quase em colapso, o que pode refletir em Marechal Thaumaturgo nos demais municípios atendidos pela unidade.

O prefeito irá reeditar decretos com normas a serem cumpridas, tanto pela comunidade, empresários do comércio e embarcações que trabalham prestando serviços a cidade.

Um comitê de prevenção ao Covid-19 será reformulado e passará atuar diretamente, fazendo acompanhamento da situação e garantindo o cumprimento das medidas de segurança determinadas.

O Prefeito determinou também uma campanha maciça de divulgação e conscientização na cidade, para que as pessoas também possam fazer sua parte.

A unidade mista de saúde da cidade não dispõe de estrutura suficiente, para atender pacientes que tenham sintomas mais graves da doença, esses terão que se deslocar para Cruzeiro do Sul e isso significa mais sofrimento e transtorno, tanto para o poder público, quanto para familiares.

