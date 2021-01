A boa política educacional colocada em prática desde 2019 pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), que vislumbra o aluno em primeiro lugar e zela qualidade do ensino, começa a gerar os primeiros resultados positivos.

Ana Beatriz Pereira de Araújo, 14 anos, que ainda está em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, na Escola estadual Padre Carlos Casavecchia, localizada no bairro Xavier Maia, em Rio Branco, foi selecionada para estudar, a partir do ano letivo de 2021, na escola Sesc de Ensino Médio, no Rio de Janeiro.

Parece algo fácil, só que não. Todos os anos, a escola Sesc de ensino médio, que funciona desde 2008, seleciona alunos de todo o país, oportunizando uma educação voltada para a formação pessoal e profissional do aluno. Do Acre, um menino e uma menina são selecionados.

Para se ter uma ideia, a escola funciona em regime de internato, onde os alunos saem apenas durante as férias. Segundo a professora Silzete Lima, gestora da escola Carlos Casavecchia e uma entusiasta pela aprovação de Ana Beatriz, diz que o Sesc possui toda uma infraestrutura para atender oferecer uma educação de qualidade aos alunos.

Ela conta que há um restaurante, teatro e alojamentos, onde além dos próprios alunos, residem também os professores e o diretor da escola. “Além das disciplinas obrigatórias, há também um conjunto de eletivas, sem falar dos cursos que são oferecidos e os alunos saem de lá já com certificados”, informa.

Por um lado, Ana Beatriz está ansiosa para o início das aulas agora no mês de março. Por outro, sua mãe, Ana Charlene de Araújo, também dá todo o apoio para a filha. “Apesar de ser filha única, torço para que dê tudo certo. Eu vou sentir saudades, mas é a vida dela”, ressalta.

Se depender de Ana Beatriz, seus estudos estão apenas começando. Quando concluir o ensino médio na Escola Sesc pretende estudar Astronomia. “Como é um curso que não tem aqui no Acre, certamente, terei que ficar no Rio de Janeiro mesmo”, fez questão de dizer.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Boa parte das autoridades acreanas estão se manifestando apenas a respeito do Coronavírus, o que é de extrema importância, porém há uma outra ameaça à vida dos acreanos que é a dengue, onde o número de casos chega a ser assustador e infelizmente até óbito foi registrado. Dengue Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Apesar do decreto do governo do estado com relação ao toque de recolher, as pessoas estão se adaptando às mudanças. Só devemos ter cuidado com as fake news para não tomarmos atitudes desnecessárias, devemos sempre nos cuidar contra a covid-19. A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro, e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro, e compartilhe.