O Dirigente sindical afirmou que, o estado tem um protocolo de prioridade Foto / reprodução.

O dirigente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre fez uma postagem em um grupo de whatsApp, onde afirmou que já contactaram a embaixada da Rússia para obter informações sobre a previsão de aquisição da vacina Sputinik V para entidades privadas. Se a resolução para aquisição privada das vacinas forem aprovadas, a Sputinik V já recebeu preferência de compra de cerca de 1.500 doses.

“Em comunicação hoje com a Embaixada da Rússia obtivemos a informação que existe um protocolo para a aceleração da vacina Sputinik V contra o COVID 19, com previsão de venda para entidades privadas de 8 milhões de doses entre março e abril”, disse Isaac.

O Dirigente sindical afirmou que, o estado tem um protocolo de prioridade por grupos a ser seguido e que em caso de não alcançar os servidores do poder judiciário, a liberação para compra privada, seria uma alternativa para imunizar cerca de 1.500 trabalhadores.

“Caso não se tenha avanços na imunização de nossos servidores, o Sindicato verificará a possibilidade da aquisição privada algo entre 1000 e 1500 doses dependendo de cadastro de interesse na vacina a ser disponibilizado em nosso site, assim que os protocolos da vacina forem autorizados. Esse número seria suficiente para imunizar ao menos metade de nossos filiados”, finalizou.

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Governador Gladson Cameli gravou vídeo para esclarecer a forma com ocorrerá a imunização no estado, quem é prioridade, quem são os próximos a receber a vacina e quem não deve tomar agora no primeiro momento. O Governador Gladson Cameli fala ainda sobre a segunda remeça de vacina que chegou no Acre e pede que a população se cuide. Lave bem as mãos e use álcool em gel.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: